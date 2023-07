Vieilles Charrues 2023 : à quelle météo s'attendre pour cette édition ?

Équipez-vous ! Si vous êtes festivalier cette année aux Vieilles Charrues à Carhaix, la pluie et le vent seront de la partie, en tout cas vendredi et samedi. Le vent va commencer à souffler doucement ce jeudi, le jour de l'inauguration , mais les conditions météo resteront calmes, avec du soleil. Ça se gâte à partir de ce vendredi. "Une dépression va circuler sur les îles Britanniques et générer un vent sensible, explique Stéven Tual, prévisionniste à Météo Bretagne. Jusqu'à 70 km/h, voire plus sur le secteur de Carhaix."

Vent et pluie

Du vent donc, et de la pluie. "On attend aussi le passage d'une perturbation vendredi après-midi avec le retour de la pluie pour le festival, dans des conditions qui seront vraiment très différentes de l'an dernier", où les festivaliers avaient souffert de la canicule. Cette fois, "on va conserver ce temps agité pour la journée de samedi avec un vent encore assez sensible qui pourrait atteindre les 70 km/h une nouvelle fois sur le secteur de Carhaix". Le prévisionniste estime que le temps sera "assez désagréable avec des averses, des passages nuageux et des éclaircies".

Le retour du beau temps est prévu ce dimanche, pour les concerts de Adé, Jain, Soprano ou encore Mademoiselle K. Les conditions seront "plus estivales où on aura des éclaircies et quelques passages nuageux, poursuit Stéven Tual. Avec un petit risque d'averses mais le vent va vraiment faiblir par rapport aux deux jours précédents." La plus belle journée sera celle de lundi, où tous les billets sont vendus , pour le concert des Red Hot Chili Peppers .