De la poudre blanche tombée en abondance, un fort vent et un redoux annoncé, tout est réuni pour rendre instable le manteau neigeux. La préfecture cantalienne appelle à la plus grande prudence.

Vigilance aux coulées de neige et aux avalanches dans le Cantal

Les abondantes chutes de neige du week-end dernier, associées à du vent fort ont formé des plaques à vent. Le redoux qui va se produire dans la nuit de mardi à mercredi contribue à accentuer le risque de coulées.

Cette situation peut provoquer des coulées de neige ou avalanches dans les pentes raides.

Quelques conseils pour les randonnées hivernales

- Établissez un itinéraire adapté à votre niveau technique et physique.

- Ne partez pas sans matériel adapté, notamment des vêtements chauds et de pluie, de quoi s’orienter et alerter les secours, une trousse de secours et une lampe frontale.

- Équipez-vous d’un détecteur de victime d’avalanche, d’une pelle et d’une sonde. Il est essentiel de tester son DVA avant toute sortie et de s’entraîner régulièrement à son utilisation.

- En cas d’accident, protéger la victime, alertez les secours (112) et portez assistance.

- Lorsque vous alertez les secours, donnez le plus de renseignements possibles sur la victime, la localisation et les circonstances.

- Ne partez jamais seul.