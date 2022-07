Vigilance canicule : la Charente-Maritime et la Charente passent en orange

Les deux Charentes rejoignent les 36 autres départements classés en vigilance orange canicule ce samedi 16 juillet par Météo France. Autrement dit, les températures sont restées élevées pendant au moins trois jours consécutifs, y compris la nuit. Il a fait ce samedi après-midi jusqu’à 35 degrés à Surgères, Saintes, Gémozac et Montguyon. Les 35 degrés ont également été atteints dans le sud Charente, à Montmoreau-Saint-Cybard et Chalais.

Dimanche après-midi en Charente-Maritime, il fera 35 degrés à Marans Saint-Jean d’Angély. 37 degrés à Saintes et Gémozac. Et jusqu’à 38 degrés à Montguyon.

Le pic est attendu lundi avec 39 degrés à Marans et jusqu’à 41 degrés à Saintes et Gémozac. Il fera également chaud en Charente : 40 degrés à Angoulême Ruffec et La Rochefoucauld. Et jusqu’à 41 degrés à Chalais.

Ce niveau d’alerte permet notamment aux mairies de recenser toutes les personnes vulnérables à la canicule qui souhaiteraient obtenir de l’aide. Elles doivent se signaler auprès de la plateforme téléphonique dédiée en composant gratuitement le 3975.