Vigilance : grandes marées jusqu'au 28 novembre 2019

Ce sont les grandes marées à partir de ce lundi 25 novembre jusqu'à jeudi 28 novembre. Les coefficients sont compris entre 92 et 99. Météo France prévoit aussi des vents allant 15 à 40km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 65km/h.

Il pourrait y avoir des débordements de chaussée temporaires dans les secteurs de Locmaria, du Cap Horn, des quais et du centre-ville (photo d'illustration).

Bretagne, France

Un épisode de grandes marées a commencé ce lundi 25 novembre 2019 dans la région, et ça dure jusqu'au 28 novembre. Les coefficients sont compris entre 92 et 98, rapporte le Service hydrographique et océanographique de la Marine.

Débordements temporaires

En plus de ça, les grandes marées sont couplées de vents forts. Météo France annonce des vents allant 15 à 40km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 65km/h. Ces deux épisodes concomitants peuvent engendrer des débordements temporaires sur la chaussée dans les secteurs de Locmaria, du Cap Horn, des quais et du centre-ville.

Estimation des horaires de pics de marée en pleine mer à Quimper. -

La ville de Quimper appelle à la vigilance, pour les commerces et les logements situez en rez-de-chaussée dans les zones inondables, et pour les pratiquants d'activités nautiques dans l'estuaire de l'Odet. En cas de débordement, ne vous engagez pas sur la zone inondée, ni à pied, ni en voiture.