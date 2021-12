Vigilance jaune activée pour la neige attendue jusqu'en plaine en Drôme et en Ardèche

Il va neiger en fin de nuit jusqu'en plaine ce vendredi matin. Météo France annonce entre 1 et 3 cm de neige jusqu'en Vallée du Rhône. La partie sud de nos départements - plaine de Montélimar et pays d'Aubenas- est davantage concernée par cet épisode.

Au réveil ce vendredi matin, le paysage sera blanc pour tout le monde en Drôme et en Ardèche. A partir de 3h du matin, il devrait neiger jusqu'à basse altitude. Entre 1 et 3 cm sur la Vallée du Rhône et le Sud Ardèche. 5 à 10 cm sur les crêtes cévenoles et les Baronnies. Jusqu'à 20 à 30 cm de neige en plus sur le Vercors.

Le Sud plus touché que le Nord de nos départements

La particularité de cet épisode, c'est qu'il touchera davantage le sud de nos départements. Le vent de sud va brasser l'air dans la partie nord et la neige devrait se transformer en pluie dès 6h du matin sur la région de Valence. En revanche, comme ce vent sera faible dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche, la neige pourrait continuer à tomber un peu plus longtemps sur Montélimar et Aubenas. "Nous ne pouvons pas donner une heure précise pour le radoucissement et la transformation en pluie. Cela pourrait déborder sur les heures de pointe" explique le prévisionniste Ambroise Guiot. Météo France a activé la vigilance jaune pour la neige et le verglas en Drôme et en Ardèche.