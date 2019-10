Vigilance jaune aux orages dans le Gard et en Lozère

Les deux départements du Gard et de la Lozère sont placés en vigilance jaune pour orages par Météo France ce mardi après-midi et jusqu'en milieu de nuit. De plus le Gard est en vigilance jaune pour pluie-inondation pour le début de soirée et la première partie de la nuit.