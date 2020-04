Avis de vigilance jaune aux orages ce jeudi après-midi et en début de soirée dans les deux départements du Gard et de la Lozère.

Vigilance jaune aux orages dans le Gard et la Lozère ce jeudi après-midi et en soirée

Deux avis de vigilance jaune aux orages pour les départements du Gard et de la Lozère ce jeudi après-midi. Depuis 14 heures et jusqu'à 19 heures en Lozère et de 16 heures à 20 heures dans le Gard. Vigilance jaune car ces deux départements ne seront pas au cœur du phénomène orageux. Les orages devraient passer plus au nord, au-dessus du Massif Central. Ce sont donc les Cévennes qui sont principalement concernées. En plaine, peut-être quelques pluies, mais rares, et avec peu de précipitations selon Météo-France.