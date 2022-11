Vigilance jaune aux vents violents en Dordogne

Météo France a placé ce jeudi la Dordogne en vigilance jaune aux vents violents, entre 15h et 19h. On attend des rafales de vent jusqu'à 70 km heure. Il devrait également pleuvoir sur l'ensemble du département ce jeudi après-midi. Météo France annonce des précipitations autour de 10 à15 mm. L'épisode pluvieux se poursuivre jusque dans le courant de la nuit. L'alerte météo sera de nouveau active la nuit prochaine à partir de 3h du matin, avec des rafales de vent comprises entre 45 et 60 km heure.

ⓘ Publicité