Vigilance jaune canicule dans le Gard à partir de midi

Le département du Gard buscule ce lundi, à partir de midi, en vigilance jaune canicule. Les températures vont grimper encore mardi et mercredi. En France, les températures devraient atteindre 40° mardi dans le quart sud-est du pays, selon Météo-France. Le reste du territoire est relativement épargné par la vague de chaleur.

Conseils

• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures ont diminué ;

• boire régulièrement et fréquemment de l’eau ;

• se rafraîchir et mouiller son corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras);

• utiliser si possible un ventilateur et/ou une climatisation ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarchés, etc.) ;

• éviter de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limiter vos activités physiques ;

• donner et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches.

Quand l'indicateur thermique national redescend sous 23,4 °C pendant deux jours consécutifs, ou lorsqu'il redescend, même une journée, sous 22,4 °C, l'alerte est terminée . Un épisode de canicule est la conséquence d'un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, durant au moins trois jours consécutifs