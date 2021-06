Vigilance jaune de niveau 2 maintenue dans le Gard pour pic de chaleur

A 16 heures ce lundi, les services de Météo France maintiennent le département du Gard en vigilance météorologique jaune de niveau 2 pour pic de chaleur ou épisode persistant de chaleur jusqu'à mardi après-midi. Ce lundi, la chaleur s’est intensifiée de l’intérieur des terres gardoises au Vaucluse, avec 35 à 37°C atteints en vallée du Rhône. Le littoral et le sud gardois sont plus tempérés grâce aux brises de mer (31 à 33°C).

Les températures pour la nuit de lundi à mardi devraient se situer entre 20 et 22°C.

Pour la journée de mardi, les températures maximales attendues devraient rester très élevées (36 et 37°C) avec un pic de 38°C au nord du département.

La vigilance est de couleur jaune en raison de températures élevées mais cette forte chaleur ne devrait pas s’intensifier les jours suivants.

Pour rappel, les symptômes d'un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Conseils de comportement

· En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ;

· Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour. Accompagnez-les dans un endroit frais ;

· Pendant la journée : fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour ;

· Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains ;

· Adultes et enfants : buvez beaucoup d'eau. Pour les personnes âgées : buvez 1.5L d'eau par jour et mangez normalement. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;

· Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers. Limitez vos activités physiques ;

· Écoutez France Bleu Gard Lozere : 90.2 MHz

· Tenez-vous informés sur les sites internet : www.gard.gouv.fr, www.sante.gouv.fr ou encore www.occitanie.ars.sante.fr