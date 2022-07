Vigilance jaune orages dans le Gard et en Lozère

Après des semaines de fortes chaleurs, prudence ce vendredi. Météo France a placé pour la journée et le Gard, et la Lozère, en vigilance jaune aux orages. Une dégradation pluvio-orageuse "gagne sur toute l'Occitanie puis jusqu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des pluies passagèrement soutenues, précise Météo France. Dans l'après-midi, l'activité s'atténue, les averses éclatent essentiellement sur le Massif central et sur le massif alpin jusqu'à l'intérieur de la PACA. Elles sont plus localement orageuses dans le Sud-Est, jusqu'à la Côte d'Azur."

Au total, 26 départements sont concernés.