Vigilance jaune orages et pluie-inondation à partir de 11h jeudi dans le Gard

C'est déjà cette semaine la deuxième alerte météo dans le Gard. Mais cette fois, la période à surveiller est en journée, et pas en pleine nuit. Appel donc à la plus grande prudence, ce jeudi. À partir de 11h du matin, les services de Météo France placent le département en vigilance jaune orages et pluie-inondation. Toujours selon Météo France, 50 à 80 millimètres de pluie sont attendus en quelques heures. De la grêle pourrait également tomber. Le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes sont également concernés.

