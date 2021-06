Vigilance jaune « orages » et « pluies-inondations » dans le Gard

La fête de la musique risque d'être arrosée dans le Gard. Le département reste en vigilance jaune aux orages pour une partie de la nuit de lundi à mardi. Des orages qui pourraient éclater à partir de 21h et donner de fortes intensités de pluies en peu de temps. Ils seront parfois accompagnés de grêle et de très fortes rafales de vent. C'est vers minuit qu'ils seront les plus importants sur une ligne Alès-Barjac. La préfecture du Gard appelle les maires à la vigilance notamment pour les concerts organisés sous chapiteaux.

"Cette situation est à surveiller car localement des cellules orageuses pourront se produire comme ce week-end, indique la Préfecture du Gard. Aujourd'hui les averses déjà présentes sur les Cévennes devraient devenir rapidement orageuses dans l’après-midi. C’est en soirée, vers 21h, que l’activité orageuse devrait s'intensifier et s'étendre jusqu'au piémont gardois. Les averses devraient donner de fortes intensités pluvieuses de l'ordre de 20/40mm en peu de temps".

En cours de nuit, ce système orageux devrait se décaler sur la vallée du Rhône en gardant sa virulence et donnant probablement jusqu'en 40 mm d'eau en très peu de temps. Sur l'épisode, les cumuls pourraient atteindre ponctuellement 60 mm. En seconde partie de nuit, le système orageux s'évacuera vers le Nord-Est. Si les cumuls attendus ne devraient pas être exceptionnels, c'est la durée très courte sur laquelle ils vont tomber qui doit faire l'objet d'une vigilance particulière mais aussi les rafales de vent.

