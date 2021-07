Vigilance jaune Orages pour le Gard et la Lozère la nuit prochaine

Après des épisodes de fortes chaleurs, viennent souvent les.. orages. Et c'est bien ce qui attend dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi le Gard et la Lozère. Météo France place nos deux départements en vigilance jaune aux orages, entre minuit et 6h du matin. Avec ces orages, de fortes bourrasques de vent sont également à craindre. Un temps bien plus clément et ensoleillé est attendu dès la matinée de vendredi. Mais.. prudence donc cette nuit !

