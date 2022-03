Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune "pluie et inondation" à partir de midi ce vendredi.

Vigilance jaune "pluie et inondation" dans le Gard et la Lozère

De fortes pluies sont attendues ce week-end. Météo France place le Gard et la Lozère en vigilance jaune "pluie et inondation" à partir de midi, ce vendredi. Au total, la vigilance concerne 23 départements, depuis les Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Côte d'Or et l'Isère. "Des pluies concernent le Languedoc notamment Espinouse/Cévennes, indique Météo France. Elles se renforcent vendredi soir". Les cumuls attendus : 40 à 60 mm, 70 à 100 mm sur relief voire 120 localement. La pluie est attendue au moins jusqu'à dimanche inclus.

