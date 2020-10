Vigilance jaune "pluie - inondation" dans le Gard et la Lozère vendredi matin

Vigilance jaune "pluie - inondation" pour le Gard et la Lozère. Vigilance jaune à partir du vendredi 2 octobre 6 heures dans le Gard et 8 heures en Lozère. Avec en plus pour le Gard une vigilance jaune "orages".