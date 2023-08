Vigilance jaune vagues-submersion : soyez vigilant en bord de mer, rappelle l'agglo de La Rochelle

Le vent se renforce, ce mercredi sur le littoral de Charente-Maritime : 50 à 70 kilomètres à l'heure attendus, et des pointes qui peuvent dépasser les 100 kilomètres à l'heure. Le département a été placé en vigilance jaune, le tout premier niveau de vigilance, pour vagues et submersion... comme toutes les côtes françaises.

Evitez de circuler en bord de mer à pied ou en voiture, au moment de la marée haute, prévient la mairie de La Rochelle.

Marée haute attendue ce mercredi matin aux alentours de 6h, puis peu après 18h.

Sachant qu'on entre dans des grandes marées jusqu'à dimanche. Coefficient de 98 mercredi soir, et plus de 100 jeudi.

La vigilance jaune pourrait d'ailleurs être prolongée jeudi.

