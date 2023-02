Vigilance météo : des rafales de vent particulièrement violentes en Drôme et en Ardèche

Des centaines de foyers sont privés d'électricité en Drôme et en Ardèche suite aux fortes rafales de vent.

La rafale de vent la plus violente a été relevée par Météo France en Ardèche au Col de la Croix de Millet, 148 km/h. Le mistral a été très violent ce dimanche après-midi. Les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont en vigilance jaune vent violent ce dimanche. À Valence, Montélimar, Peaugres ou Saint-Agrève ou à Lanas des coups de vent à 90 km/h ont été relevés. Un vent du sud particulièrement violent dans le Coiron en Ardèche, 116km/h à Berzème.

"Ce sont des valeurs déjà relevées par le passé, mais ce qui est notable, c'est l'étendue géographique sur laquelle nous avons pu faire des relevés similaires" explique Thibault Montagnon météorologiste-conseil à Météo France. Des rafales entre 80km/h et 90km/h ont été enregistrées le long de la vallée du Rhône.

Des foyers privés d'électricité

Il peut y avoir quelques dégâts au vu des fortes rafales. Un arbre est tombé à Saint-Montan en Ardèche ce matin. Un câble électrique a chuté entre Villeneuve-de-Berg et Mirabel à cause du vent. La route départementale 258 a été coupée, une déviation a été mise en place par la RD 458. Ce dimanche matin, des centaines de foyers du Sud Ardèche ont été privés d'électricité à cause de cet incident. Depuis, la situation s'améliore pour le sud Ardèche selon Enedis.

Depuis, il y a eu une dizaine d'incidents ayant engendré des coupures d'électricité en Drôme Ardèche, comme à Anneyron ou à Saint-Rambert-d'Albon. À Vernoux-en-Vivarais, un pylône électrique a été sectionné provoquant de grosses coupures d'électricité. Les agents d'Enedis ont obtenu des renforts de la Loire pour réaliser les réparations. Une cinquantaine d'agents Enedis sont mobilisés sur les deux départements. Des coupures d'électricité ont lieu également dans le village de Saint-Paul-le-Jeune, des branches perturbent la ligne 20.000 volts alimentant plusieurs communes.

En Drôme Ardèche, les pompiers ont réalisé une vingtaine d'interventions liées à des chutes d'arbres, de volets ou de tuiles mais rien de significatif.

Des TGV sud-est au ralenti à cause des vents violents

Des TGV sud-est passant par la Drôme sont restés à l'arrêt, durant 1h40 ce dimanche après-midi à cause d'une bâche qui s'est enroulée sur des caténaires à hauteur de Cavaillon dans le Vaucluse.