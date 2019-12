Vigilance météo : Rhône, Loire et Haute-Loire en vigilance orange au vent violent

Trois départements le Rhône, la Loire et et la Haute-Loire sont placés en vigilance orange au vent violent par Météo France. Une vigilance à partir de 22 heures ce jeudi 19 décembre : les rafales pourraient dépasser les 100km/H.

Météo France place trois départements en vigilance orange au vent violent : le Rhône, la Loire et la Haute-Loire sont sous surveillance à partir de 22 heures. Les rafales pourraient dépasser les 100km/H dans la soirée et la nuit. Au fil de la journée le vent de sud va se renforcer sur le Massif Central et pourrait devenir violent sur les plateaux de l'est de la Haute-Loire, le sud de la Loire et le sud du département du Rhône. Météo France prévoit aussi des vents au-dessus des 110km/H du côté de la vallée du Gier.

Deux départements sont aussi placés en vigilance orange aux inondations : la Charente-Maritime et les Landes.

La carte de vigilance de Météo France pour ce jeudi 19 décembre 2019. - Météo France

Vague de douceur sur toute l'Europe avec des records de température

Ces courants d'air chaud adoucissent l’atmosphère en France mais aussi sur une bonne partie de l'Europe, où des records de douceur ont été battus ces derniers jours. La température de 19,3°C a été mesurée à Salzbourg, en Autriche et de 15°C à Kiev, la capitale ukrainienne. En Ukraine, en Russie et en Pologne, il n'y a toujours pas de neige comme habituellement à quelques jours de Noël.

En France des records ont été battus mardi à Albertville en Savoie avec 20,7°C, mais aussi mercredi dans les Bouches-du-Rhône à Saint-Chamas, 20,4°C et à Tarascon avec 18,9°C.

Mais c'est surtout la nuit qu'il fait très doux, on n'avait pas connu une nuit aussi douce depuis 66 ans à Salon de Provence avec 14,5°C lors de la nuit de mardi.

à lire aussi Records de températures dans la Drôme et en Ardèche à quelques jours de Noël

à lire aussi Des records de températures pour un mois de décembre en Provence