La Bretagne a été placée par Météo France en vigilance jaune neige et verglas jusqu'en fin de matinée ce lundi.

Vigilance neige et verglas en Bretagne ce lundi

Toute la Bretagne est en vigilance jaune neige et verglas, selon les prévisions de Météo France, dès le petit matin et jusqu'aux environs de 10 heures (niveau 2/4), et même 11 heures en Ille-et-Vilaine. Déjà, ce dimanche matin, les services des routes du Morbihan alertaient de circulation délicate sur certaines routes.

"Des gelées sont attendues en Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine et dans le Centre-Bretagne", précise Météo Bretagne. Mais rien à voir avec ce qui se passe chez nos voisins européens, relate Météo France, ni même sur les reliefs français, qui ont revêtu leur capuchon blanc.