Vigilance neige et verglas pour la nuit de mardi à mercredi en Dordogne

Soyez prudent si vous devez vous déplacer la nuit prochaine. Météo France a placé la Dordogne en vigilance jaune à la neige et au verglas. La nuit dernière déjà les températures sont descendues jusqu'à -6 degrés en Dordogne. Les maximales ne vont pas dépasser 4 à 5 degrés dans la journée. La préfecture appelle les automobilistes qui seraient obligés de se déplacer de faire preuve de prudence ( et de ne pas oublier leur attestation dérogatoire).

Météo France prévoit des températures entre -1 et -2 degrés la nuit prochaine. De faibles chutes de neige pourraient tomber après minuit sur l'Est de la Dordogne, du Nord au Sud, du Terrassonais au Sarladais. Au petit matin, les quelques flocons se déplaceront vers le centre du département, sur le secteur de l'agglomération de Périgueux. Demain mardi, le temps devrait être encore très froid : des flocons de neige et des températures de -2 à -1 degrés pour les minimales et entre 2 et 4 degrés pour les maximales.