Vigilance orages : la ville de Nancy annonce la fermeture de tous ses parcs

La ville de Nancy annonce la fermeture de tous ses parcs et jardins, en prévision des violents orages attendus en soirée. Si le Parc de la Pépinière et Parc Sainte-Marie seront fermés à partir de 19h, les petits parcs fermeront eux à partir de 20h. Pour la Métropole du Grand Nancy, le Parc de Montaigu à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy fermera ses portes à 19h. Les parcs et jardins rouvriront progressivement vendredi matin, après une inspection des arbres et des bâtiments.

Des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h

Compte tenu des prévisions météorologiques de Météo France, le département de Meurthe-et-Moselle est placé en niveau de vigilance orange orage à compter de ce jour, jeudi 23 juin 2022, jusqu'au lendemain, à 4 heures du matin. Des chutes de grêle, des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, des pluies importantes qui peuvent atteindre jusqu'à 50mm très ponctuellement, forte activité électrique