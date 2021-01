Vigilance orange aux crues en Alsace

Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin rejoignent la liste des départements en vigilance orange pour risque de crues, annonce vendredi matin Météo France. On attend beaucoup de pluie en Alsace jusqu'à dimanche. Selon Météo Suivi Alsace, 70 à 100 mm vont se déverser entre jeudi et samedi sur le massif, 40 à 70 mm dans les vallées, 15 à 40 mm en plaine, "voire localement plus dans le nord de la région". Des crues "quinquennales voire décennales" sont attendues par endroit.

Pour le Rhin, le pic devrait être atteint samedi à Strasbourg et dimanche à Lauterbourg. La circulation pourrait être interdite sur le fleuve ce week-end entre Gambsheim et Lauterbourg.