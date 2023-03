Vigilance orange aux orages en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire : Dijon ferme ses parcs et jardins

Le temps lundi s'annonce très agité sur tout le pays, avec 28 départements placés en vigilance orange aux orages, selon le dernier bulletin de Météo-France.

L'évolution générale de ces orages

Cette situation, très inhabituelle pour la saison, "nécessite une vigilance particulière compte tenu du risque de phénomènes intenses associés", met en garde l'institut de prévisions.

Dans le détail, sont concernés par l'alerte orange l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Loire, le Lot, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Des régions du Poitou-Charente aux Ardennes, le ciel est chaotique avec quelques précipitations. Cette bande pluvieuse et perturbée prend un caractère orageux tout en se décalant vers le sud du pays cet après-midi.

En milieu d'après-midi, des orages forts vont éclater du Sud-Ouest au Massif central et à la Bourgogne, puis ils se décaleront rapidement vers l'Est en fin d'après-midi et soirée. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent pouvant dépasser localement les 90 à 100 km/h, et par endroits de chutes de grêle. Ces orages s'évacueront vers l'Est en début de nuit.

Dijon et Chenôve jouent la prudence

Face aux risques engendrés par ces orages violents, la ville de Dijon et sa voisine de Chenôve ont annoncé la fermeture de leurs parcs et jardins publics dès 15h ce lundi 13 mars.

Un appel à la vigilance en Saône-et-Loire

Ces orages, dont la précocité en saison est exceptionnelle, vont occasionner des rafales de vent entre 80 et 110 km/h, de fortes pluies donnant 20 ou 30 mm en 30 minutes ou 1 heure, et de la grêle. Ces orages durent 2 à 3 heures, souvent en 2 salves, puis une nette amélioration se dessine après leur passage en soirée ou début de nuit. C'est ce que précise la préfecture de Saône-et-Loire publié ce lundi 13 mars.