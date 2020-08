En plus de la vigilance orange canicule, l'Indre et le Cher sont désormais placés en vigilance orange pour des orages. Un phénomène particulièrement violent est prévu par Météo France ce mercredi après-midi.

Vigilance orange aux orages dans l'Indre et le Cher, un phénomène violent redouté

Les alertes météorologiques se multiplient en Berry. Déjà placés en vigilance orange pour canicule, les départements de l'Indre et du Cher sont désormais concernés par une vigilance orange aux orages ce mercredi. Il faut donc se montrer particulièrement prudent lors de vos déplacements.

Orages potentiellement très forts, avec grêle, fortes pluies et rafales de vent

Dans un communiqué de presse, les préfectures de l'Indre et du Cher indiquent que "ces orages peuvent être très forts avec grêle, rafales pouvant dépasser les 100 km/h et fortes précipitations". La menace dure ce mercredi après-midi et en première partie de nuit. Les conséquences possibles sont nombreuses :

Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants

Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires

Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement

Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations

La préfecture du Cher rappelle donc les consignes de prudence et de vigilance :