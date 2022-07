Vigilance orange aux orages dans une grande partie des départements de la zone Midi-Pyrénées

Une dégradation orageuse est attendue ce mardi 19 juillet en fin de journée. Météo France vient de confirmer à 16h l'alerte orange aux orages. Des orages qui vont débuter à partir de 18h dans les Pyrénées et qui pourraient accompagner de grêles et de fortes rafales de vent.

Une alerte orange aux orages a été lancée par Météo France pour une grande partie de l'ouest de l'Occitanie. Une vigilance orange qui concerne notamment les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, Lot. ( En tout 11 départements sont en vigilance orange aux orages. Et 68 départements sont toujours en vigilance canicule.)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À partir de 18 heures, des orages vont commencer à se développer sur l'ouest des Pyrénées. Ceux-ci remonteront vers le nord-est et impacteront l'ouest de la région Midi-Pyrénées en début de nuit. Les cumuls de pluie ne seront pas très importants, en revanche, ces orages violents s'accompagneront de chutes de grêle et de rafales de vent importantes pouvant atteindre 80 à 100 km/h.

Attention aux tentes et chapiteaux

Compte tenu des risques liés à ces phénomènes météorologiques, les préfectures et notamment celle du Lot invite à faire preuve de prudence et à suivre certaines recommandations simples de sécurité. Tous rappellent qu'il faut mettre à l’abri les objets sensibles au vent, ne pas s’abriter sous les arbres, éviter les promenades en forêts et les sorties en montagne, éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques, signaler sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins et surtout ne s’engager en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En cette période estivale, une attention particulière est à porter aux structures légères comme les tentes, chapiteaux, installations en plein air. Il faut être vigilant au risque d’inondation de caves et points bas pouvant se produire très rapidement.

Par ailleurs, les orages pouvant mettre en danger les automobilistes, les autorités rappellent qu'en cas de pluie ou d’autres précipitations, les vitesses maximales sont abaissées de 20 km/h sur les sections d’autoroutes et de 10 km/h sur les autres routes.