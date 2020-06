Alerte aux orages en Dordogne : évitez de vous déplacer et débranchez vos appareils électriques

La Dordogne a été placée ce vendredi matin en vigilance orange aux orages et en alerte jaune aux vents à partir de 18h. Elle fait partie des 13 départements placés en alerte. Les perturbations devraient démarrer dans l'après-midi vers 15h avant de s'intensifier à partir de 18h.

Les intempéries devraient toucher plus particulièrement le sud de la vallée de l'Isle, Bergeracois et Périgord noir. On attend des vents entre 80 et 100 km heure avec des rafales jusqu'à 110 voir 120 km heure. Il y aura une forte activité électrique avec un risque de grêle. Les niveaux de précipitations seront également très élevés : 10 à 20 mm par heure et par m2 en moyenne et jusqu'à 30 à 50 mm par endroit . Hier soir, la première vague orageuse a provoqué des coupures d'életricité. 8000 foyers ont été privés de courant dans le sarladais. Ils étaient encore plus d'un millier ce vendredi matin. Enedis espère que tout se ra rétabli dans la journée avant la nouvelle vague orageuse.

Dans un communiqué, ce vendredi matin, la préfecture de la Dordogne appelle les habitants à la plus grande vigilance. Ils notamment recommandé :