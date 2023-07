Vigilance orange aux orages en Lozère

Météo France place le département de la Lozère en vigilance orange aux orages à partir de 22h ce mardi soir, et jusqu'à 2h du matin. C'est principalement le nord du département qui devrait être touché. Des fortes rafales de vent sont également attendues, jusqu'à 100 km/h, voire de la grêle.

Météo-France a mis en garde mardi contre le risque d'orages "violents" voire "exceptionnels" dans l'Est du pays dans l'après-midi et en soirée, avec 26 départements en vigilance orange pour les orages mais aussi la canicule. Des "orages potentiellement très violents" pouvant présenter un caractère "exceptionnel" par endroits vont se développer dans l'après-midi de l'Auvergne au plateau lorrain et à l'Alsace, a indiqué Météo-France dans son bulletin de 16h. Ces orages "s'évacuent vers l'Allemagne en soirée ou en début de nuit de mardi à mercredi", selon ce bulletin, évoquant notamment de "très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h très localement ou un peu plus" et "de fortes chutes de grêle, avec un risque de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre".