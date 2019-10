Vigilance orange aux orages et pluie-inondation dans les Pyrénées-Orientales, en Andorre, dans l'Aude et l'Hérault

Météo France a placé les Pyrénées-Orientales, en Andorre, dans l'Aude et l'Hérault en vigilance orange aux orages et pluie-inondation à partir de ce mardi matin 8 heures.

L'Andorre et les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault ont été placés par Météo France en vigilance orange aux orages et pluie-inondation à partir de ce mardi matin 8 heures. L'événement météorologique devrait se poursuivre jusqu'à mercredi soir vers 20h.

Le ciel est actuellement chargé de nuages, en marge de pluies remontant de Méditerranée. L'épisode pluvio-orageux intense va débuter sur les Pyrénées ce mardi matin et au large des côtes, puis il remontera dans la matinée les trois départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault. Les zones littorales seront les plus exposées à ces phénomènes orageux parfois intenses.

Une deuxième ligne pluvio-orageuse plus intense dans la nuit

Les orages risquent d'être localement violents, organisés parfois en ligne ou peu mobiles, générant alors de forts cumuls de pluie de l'ordre de 30 à 80 mm en peu de temps, 50 à 100 mm en quelques heures. Des chutes de grêle et de violentes rafales de vent sont attendues. Une atténuation très temporaire est probable en fin de journée, mais une deuxième ligne pluvio-orageuse plus intense est attendue sur ces mêmes départements dans la nuit de mardi à mercredi.

Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls prévus pourront atteindre de 100 à 150 mm généralisés, localement 200 à 250 mm, voire ponctuellement davantage. Mercredi, en milieu de journée, les orages et les fortes pluies s'estomperont sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, puis plus tardivement sur l'Hérault.

Des vents de secteur Est très forts en Méditerranée sont un facteur aggravant, qui risque de contrecarrer l'écoulement des eaux vers la mer. De plus, ce contexte pourrait donner lieu à des phénomènes tourbillonnaires, accentuant alors le potentiel destructeur des rafales en cours de nuit de mardi à mercredi et mercredi matin. Les trois départements sont également placés en vigilance jaune pour les vagues submersion.