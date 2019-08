Vigilance orange aux orages pour l'Aveyron, la Lozère, le Lot et le Tarn-et-Garonne

Météo France a placé vingt départements en vigilance orange aux orages ce mardi, allant de l'est au centre et jusqu'en Occitanie.

Occitanie, France

La nuit prochaine risque d'être agitée dans 20 départements placés en vigilance orange aux orages dont l'Aveyron, le Lot, la Lozère et le Tarn-et-Garonne. Météo France annonce des orages, de la pluie, des chutes de grêle et des rafales de vent entre 60 km/h et 80 km/h. L'épisode orageux devrait débuter vers 2h du matin et finir vers 8h.

Carte de vigilance pour 20 départements en vigilance orange aux orages -