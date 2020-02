Vigilance orange aux vents violents : le point sur la situation en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Une nouvelle fois, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle sont placés en alerte aux vents violents par Météo France ce samedi 29 février. Les deux départements sont en vigilance orange. Des rafales à plus de 100 km/h ont été relevées localement. Les parcs et jardins sont fermés à Nancy et Epinal.