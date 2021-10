Vigilance orange dans le Gard : près de 200 pompiers mobilisés en prévention

Le département du Gard est placé en Vigilance orange "Orages et Pluies Inondation" et en vigilance jaune crues par les services de Météo-France. "Un épisode cévenol engendrant de fortes pluies nécessite une vigilance particulière du fait de son intensité." Il se met en place au cours de la nuit de samedi à dimanche. Une ligne pluvio-orageuse accompagnée de fort vent devrait balayer d’ouest en est la Lozère puis le Gard, en affectant aussi les plaines gardoises. Les sapeurs-pompiers du Gard mettent par anticipation, à compter de dimanche 3 octobre à 13h00, un dispositif "visant à répondre à une aggravation potentielle de la situation pouvant générer de multiples interventions".

Ce dispositif doit être maintenu jusqu’à lundi 4 octobre à 7h00 du matin.

Quatorze officiers renforceront la chaine de commandement sur le terrain et au sein du CTAU CODIS qui sera également renforcé par deux opérateurs supplémentaires. Un Officier du service de santé et cinq Infirmiers sapeurs-pompiers renforceront respectivement le CTAU CODIS et les centres de secours de Beaucaire, Lédignan, Le Vigan, Nîmes St Césaire et Terre de Camargue.

Un Groupe de Sauveteurs en Eaux Vives sera positionné au centre de secours de Saint-Hyppolyte-du-Fort et un second groupe au centre de secours d’Ales.

Compte tenu du fort vent attendu durant cet évènement, deux modules du Commando de Génie Feux de Forêts, constitués chacun de deux Camions citernes FDF et d’un véhicule commando FDF seront positionnés dans les centres de secours de la Grand Combe et de Saint-Ambroix.

Par ailleurs, tous les centres de secours du Gard seront renforcés de quatre sapeurs-pompiers pour la durée de l’évènement. Ce sont au total 190 sapeurs pompiers du Gard qui sont mobilisés en prévention pour faire face à cet évènement météorologique.

"Les sapeurs-pompiers recommandent à la population de limiter au maximum tout déplacement dans les zones impactées et de respecter les consignes de prudence délivrées par les services de l’état." SDIS 30