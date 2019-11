Vigilance orange dans les Alpes-Maritimes : le départ du marathon retardé d'une demi-heure

Alpes-Maritimes, France

La tempête Amélie frappe les Alpes-Maritimes bien plus fort que prévu : le département est placé ce dimanche matin en vigilance orange pour pluie-inondation et vigilance jaune pour vagues-submersion, car une deuxième vague d'intempéries attend les habitants du sud du département, après déjà une première cellule orageuse et pluvieuse la nuit dernière. Les orages qui remontent ce dimanche matin de la Méditerranée vont provoquer une forte activité électrique, de la grêle, et de fortes rafales de vent. Des cumuls de 40mm à 50mm de pluie sont attendus en moins d'une heure, voire plus par endroits.

Selon les chiffres de la préfecture, la nuit dernière, il est tombé 51mm d'eau à Eze en moins d'une heure, et 32mm à Valbonne. Ces pluies diluviennes et ces forts orages ont effrayé de nombreux automobilistes, comme ceux qui ont du être secourus par les pompiers sur le secteur de Nice-Bon Voyage. Surpris par la brutalité des intempéries, 13 "naufragés de la route" ont été pris en charge par les secours et mises en sécurité. Ce dimanche matin, les pompiers font des reconnaissances dans les caves et les sous-sols des dizaines d'habitants qui en font la demande, notamment sur les secteurs de Nice et de La Turbie.

Sur l'autoroute A8, la situation s'améliore : un éboulement avait provoqué la fermeture des voies entre les sorties Nice-centre et Nice-nord en direction de l'Italie. Après avoir été neutralisée pendant plusieurs heures, la circulation a repris peu après 7h ce matin, mais sur une seule voie, les deux autres étant toujours impraticables à cause des rochers tombés sur la chaussée.

Le départ du marathon Nice-Cannes a pour sa part été décalé. Après concertation avec la préfecture, la direction de course a décidé de maintenir l'épreuve, mais son départ a été donné avec 30 minutes de retard.