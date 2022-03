Vigilance orange : la montée de l'Orb surveillée à Béziers

La vigilance orange pluies-inondations, crues et vent violence est activée tout le week-end dans le département de l'Hérault. La montée du fleuve, l'Orb, est surveillé à Béziers. Pour le moment, il est à 12 mètres de hauteur.

La vigilance orange pluies-inondations et crues et vent violent est activée tout le week-end dans l'Hérault. France Bleu Hérault vous fait le point sur les différentes communes du département. L'épisode méditerranéen va se terminer ce dimanche soir par une perturbation orageuse qui arrive de l'Atlantique. Elle va donc traverser l'Hérault d'ouest en est. Avec de nouvelles pluies dont on ne connait pas les cumuls. Ces pluies pourraient faire remonter le niveau des points d'eau déjà en crue. Point ce samedi 13 mars à 12 h.

L'Orb a 12 mètres de hauteur à Béziers

Le risque de crue est important à Béziers. Le fleuve qui traverse la ville, l'Orb, est à 12 mètres de hauteur. Les quais sont fermés. La situation deviendrait critique si le fleuve atteignait les 12,50 mètres de hauteur. Le PC crues est activé.

La plage de Valras submergée

La plage de Valras, à l'embouchure de l'Orb, a été submergée. La houle en mer est très forte. La situation risque de s'aggraver avec l'épisode de précipitation qui arrive ce dimanche soir

Point de situation à Bédarieux

À Bédarieux aussi, le risque de débordement concerne l'Orb. Elle est à 2,90 mètres de hauteur pour le moment.

La crue du fleuve l'Hérault ne présente pas de risque de débordements pour le moment.

Rafales de vent violent

La vigilance orange est aussi activée pour vent violent. Les rafales de vent marin sont déjà à 100km/h de Sète à Montpellier. C'est entre la Grande Motte et Sète que le vent souffle le plus fort. Avec des vagues de plus de 5 mètres.

À Montpellier, le vent a fait tomber un arbre remarquable sur la place du Carré du roi, aux Arceaux. Il n'y a pas de blessé. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse a tweeté : "Un arbre sera évidemment replanté au plus vite."

Des routes toujours fermées ce dimanche matin

Plusieurs routes départementales sont toujours fermées pour risque d'inondation. Il ne faut pas s'y engager :