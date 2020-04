Une alerte orange pour orages et risques d’inondations était en cours cette nuit. Elle a été levée dans le Gard

La Vigilance Orange dans l'Hérault et le Gard a été levée en fin de nuit, ce mardi. Les cumuls de pluie les plus importants ont été enregistrés dans les secteurs de Sommières et de la Vaunage. 90 à 100 millimètres vers Sommières par exemple

Retour au calme dans la matinée.