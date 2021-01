La vigilance orange neige et verglas a été levée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges à midi. Les conditions de circulation peuvent rester difficiles.

Vigilance orange levée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Météo France a décidé de lever la vigilance orange neige et verglas qui avait été activée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges mercredi soir. Les chutes de neige sont terminées depuis la fin de matinée. La Lorraine reste en jaune malgré tout et la circulation peut rester difficile selon les secteurs.

Les températures vont rester froides avec des températures ressenties entre -8 degrés et 0 degré selon les informations transmises par la préfecture de Meurthe-et-Moselle. La préfecture qui annonce le renforcement de l'accueil des sans-abris dans le département.