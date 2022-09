Vigilance orange maintenue dans le Gard

Depuis lundi, les services de Météo-France ont placé le Gard en vigilance orange pour « Orages » et « Pluie-inondation » et en vigilance jaune « Crues ». Ces vigilances se poursuivent ce mardi pour le département . Des premières lignes pluvio-orageuses sont en cours de développement depuis la fin de matinée ce mardi sur les plaines de la Camargue (Saint-Laurent d’Aigouze, Vauvert,…) et devraient remonter vers les reliefs, en traversant l’ensemble du département.

Nos partenaires de Météo Gard signalent dès ce mardi midi une "très forte activité électrique" entre Nîmes et Montpellier.

Évolution de la situation

En fin de journée, les orages devraient s’intensifier dans le Gard avec des fortes précipitations dans la nuit. Une accalmie est attendue en fin de nuit jusqu’en fin de matinée de mercredi. Les cellules pluvio-orageuses se réactiveraient dans l’après-midi de mercredi.

L’ensemble des acteurs est pleinement mobilisé pour le suivi de cet épisode. La Préfète du Gard appelle à la vigilance et à se tenir informé :

écoutez France Bleu Gard Lozère

évolution de la situation sur www.meteofrance.fr,

évolution des cours d’eaux sur www.vigicrues.gouv.fr,

état des routes et ponts submersibles sur www.inforoute30.fr

