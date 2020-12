La Lozère en vigilance orange "neige et verglas" jusqu'à ce mardi matin

La Lozère reste placée en vigilance orange neige et verglas jusqu’à ce mardi matin à 6h. Au total, 10 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France pour la journée de ce lundi, selon les prévisions de l'établissement public diffusées dimanche. Il a neigé en Lozère entre 15 et 20 centimètres dans la nuit de dimanche à lundi, et jusqu’à 30 voire 40 centimètres sur l’Aubrac et Margeride, et même 50 centimètres sur le col des Issartets. La circulation reste difficile sur ces secteurs avec vent et congères.

