Vigilance orange neige et verglas levée en Ardèche, elle se poursuit dans la Drôme

Météo France a levé ce lundi 1er janvier 2021 à 6 h la vigilance orange nieg et verglas pour l'Ardèche. Elle continue dans la Drôme où le plus gros de l'épisode neigeux doit toucher l'est de la Drôme dans la matinée.

Météo France avait annoncé de la neige pour la nuit du Nouvel An. En Ardèche, il est tombé entre 2 et 3 centimètres sur le plateau ardéchois dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021. La vigilance orange de Météo France a été levée à 6 heures ce vendredi matin.

Dans la Drôme, les cumuls sont plus importants. Il est tombé entre 3 et 10 centimètres de neige à partir de 800 mètres d'altitude. Quelques flocons étaient attendus en Vallée du Rhône dans la nuit, mais il n'y a eu que de la pluie.

De la neige encore sur l'Est de la Drôme

Ce vendredi, l'épisode neigeux touche les reliefs de l'Est de la Drôme. Sur le Royans, 5 à 10 centimètres sont attendus à partir de 500 à 600 mètres d'altitude. Sur le Vercors et le Diois, on attend 10 à 15 centimètres et dans les Baronnies 3 à 5 centimètres d'après le bureau de Météo France à Montélimar. Le phénomène devrait se terminer en fin de matinée.