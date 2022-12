Vigilance orange neige-verglas : à quoi faut-il s'attendre en Moselle ?

Les Mosellans devraient se réveiller avec un paysage tout blanc, ce mercredi matin. 3 à 5 cm de neige sont attendus sur toute la Moselle et il neigera encore davantage au nord du département : jusqu'à 10 cm du côté de la frontière.

ⓘ Publicité

Les routes seront très glissantes dans le secteur de Sarrebourg

Dans le sud de la Moselle, notamment dans la région de Sarrebourg, la situation sera compliquée, on attend des "granules de glaces et de la pluie surfondue", concrètement, il va y avoir de la pluie sur un sol froid, et donc du verglas.

Pas de transports scolaires ni interurbains en Moselle ce mercredi

La Préfecture de la Moselle annonce ce mardi soir qu'elle suspend les transports scolaires et interurbains ce mercredi. Dans un communiqué, le Préfet explique : "Les conditions climatiques de neige et de verglas prévues le mercredi 14 décembre 2022 en Moselle peuvent rendre difficile la circulation sur le réseau routier du département, en particulier dans les zones rurales, et empêcher le transport des enfants et voyageurs dans des conditions acceptables de sécurité".

A Metz, le réseau de transport en commun le Met annonce déjà qu'il faut s'attendre à des perturbations ce mercredi matin. Le plan hiver pourrait être déclenché dans la nuit.

Toutes les saleuses du département mobilisées

Tous les engins de viabilité hivernale du conseil départemental seront mobilisés sur les routes ce mercredi matin, c'est déjà le cas depuis plusieurs jours. Le département mobilise 270 agents sur le terrain, avec 67 engins au total (camion, saleuses, ou lame de déneigement). 130 circuits sont traités au total, et des entreprises privées viennent en renfort en sous traitance pour traiter 12 circuits supplémentaires.

À lire aussi VIDÉO - Conduite sur neige et verglas : quelques conseils pour garder la maîtrise de son véhicule

France Bleu à vos côtés sur les routes dès 6h

France Bleu Lorraine sera à vos côtés sur les routes, à partir de 6h ce mercredi matin, on suivra l'évolution de la situation en direct, et on vous attend pour connaître la situation près de chez vous en Lorraine 03.87.52.13.13.