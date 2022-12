Vigilance orange neige-verglas : Matinale spéciale sur France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine à vos côtés sur les routes ! Alors que la Lorraine est placée en vigilance orange pour neige et verglas , comme 33 départements en France, France Bleu vous accompagne depuis 6h pour suivre l'évolution de la situation en direct.

Depuis ce matin, on vous fait vivre l'évolution des conditions de circulation et on vous donne toutes les infos pratiques. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire comment ça roule chez vous : on vous attend en direct au 03.87.52.13.13.

Trois à dix cm de neige attendus selon les endroits en Moselle

Météo France annonce 3 à 5 cm de neige dans toute la Moselle et il neigera encore davantage au nord du département : jusqu'à 10 cm du côté de la frontière. Le Pays de Sarrebourg devrait être particulièrement touché par le verglas. L'occasion de rappeler que les pneus neige sont obligatoires dans certaines communes lorraines .

Le point sur l'info route en direct en Moselle

Autoroute A31 : Ca roule bien selon les auditeurs de France Bleu qui nous appellent, mais ils appellent à la vigilance sur les sorties, notamment celle de Yutz où la route commence à blanchir. Harry, qui est du côté de Thionville nous signale de forte tombées de neige et appelle à la prudence.

Ca roule bien selon les auditeurs de France Bleu qui nous appellent, mais ils appellent à la vigilance sur les sorties, notamment celle de Yutz où la route commence à blanchir. Harry, qui est du côté de Thionville nous signale de forte tombées de neige et appelle à la prudence. Autoroute A4 : Bison futé signale des conditions de circulation difficile de Hambach (Moselle) à Reichstett (Alsace). Des accidents ont été provoqués par des pluies verglaçantes ce matin entre Sarreguemines et Strasbourg. A hauteur de Saverne en direction de Paris et au niveau de Phalsbourg, en direction de Strasbourg, deux camions (un dans chaque sens) sont impliqués. Ces accidents provoquent des ralentissements.

Bison futé signale des conditions de circulation difficile de Hambach (Moselle) à Reichstett (Alsace). Des accidents ont été provoqués par des pluies verglaçantes ce matin entre Sarreguemines et Strasbourg. A hauteur de Saverne en direction de Paris et au niveau de Phalsbourg, en direction de Strasbourg, deux camions (un dans chaque sens) sont impliqués. Ces accidents provoquent des ralentissements. Réseau de transport le Met' : A 7h, la situation est compliquée uniquement à Vernéville, les bus ne peuvent pas circuler dans cette commune. Conséquence : la ligne P103 fait son terminus à Gravelotte .

Transports scolaires interdits, restrictions pour les poids lourds

Mardi soir, la Préfecture de la Moselle a pris un arrêté interdisant la circulation des transports scolaires et de tous les transports interurbains . Des arrêtés similaires ont été pris dans les autres départements de Lorraine.

De son côté, la Préfecture de la zone Est a décidé de restreindre la circulation des poids lourds sur les routes nationales. Les camions de plus de 7,5 tonnes sont limités à 70 km/h sur la zone.

Les services du département mobilisés pour saler les routes

Toute la nuit, les services du département de la Moselle ont silloné les routes pour les saler, comme ils le font depuis plusieurs jours. 270 agents sont mobilisés sur le terrain, avec 67 engins spécialisés (camions, saleuses, lame de déneigement...). Ils patrouillent sur 130 circuits et des entreprises privées viennent en renfort en sous traitance pour traiter 12 circuits supplémentaires.

Personnes sans-abris

A partir de ce mercredi, le plan hiver d'accueil des sans-abris est renforcé, annonce la Préfecture de la Moselle. Les maraudes sont renforcées, les heures des accueils de jours sont étendues et deux haltes de nuit ouvrent leurs portes la nuit prochaine, à Metz et Florange. Si vous voyez des gens qui ont besoin d'être aidés, appelez le 115. La délégation de la Fondation Abbé Pierre dans le Grand Est affirme d'ailleurs que ce numéro est très sollicité .