Vigilance Orange orages: le préfet de l'Yonne demande aux organisateurs de concerts de faire attention

L'Yonne et la Nièvre (ainsi que 8 autres départements du centre de la France) sont à nouveau en vigilance orange pour risques d'orages. Cette alerte Météo France est valable à partir de ce mercredi 21h. Le préfet de l'Yonne demande aux organisateurs d'événements dans le cadre de la fête de la musique d'être prudents.

fixer les objets solidement, ne pas téléphoner

Dans un communiqué publié en début d'après-midi, Pascal JAN recommande aux communes et organisateurs de manifestations au titre de la Fête de la Musique de : "prendre les mesures adaptées visant à assurer la protection de la population". Il appelle recommande notamment aux communes et organisateurs de se tenir informés de la situation météorologique et d'être attentifs à l’intensité du vent, d'éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques lors de l’orage, de penser à fixer solidement les objets susceptibles de s’envoler ou les mettre à l’abri.

limiter les déplacements et éviter la forêt

Pour le grand public, il demande aux Icaunais de : "limiter leurs déplacements ce soir et d'éviter les promenades en forêt ou les activités extérieures exposées au vent".

Selon Météo France, les orages risquent d'être accompagnés de fortes pluies "pouvant atteindre 30 à 50 millimètres d'eau en une heure", avec aussi des risques de grêle et de possibles rafales de vent de 70 à 90 km/h, ainsi qu'une forte activité électrique.

La vigilance orange devrait être levée demain à 3h du matin.