Vigilance orange orages-pluie-inondations : des trombes d'eau dans la Drôme et en Ardèche

L'épisode méditerranéen qui traverse la Drôme et l'Ardèche depuis quelques heures a déjà donné des cumuls de pluie significatifs. Selon Météo France, entre 5 heures et 6 heures ce lundi matin, il est tombé 45 millimètres à Saint-Sorlin-en-Valloire dans le nord Drôme. 46 millimètres (soit 46 litres d'eau/mètre carré ndlr) également au Cheylard en Ardèche entre 4 heures et 5 heures du matin. Les précipitations importantes vont durer jusqu'à la mi-journée avant l'accalmie prévue dans l'après-midi. La vigilance orange en Drôme et en Ardèche est prévue jusqu'à 16 heures.

