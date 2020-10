Vigilance orange pluie dans le Pas-de-Calais : caves inondées dans le Boulonnais, sans gros dégâts

Le département du Pas-de-Calais est placée en vigilance orange pour pluie et inondations par Météo France ce mercredi jusque 23h. Les orages sur la côte s'accompagnent de rafales de vent à 90 km/h. Les pompiers sont mobilisés sur 28 interventions sans gravité.

Ce mercredi après-midi, les pompiers du Pas-de-Calais sont mobilisés sur 28 inondations essentiellement autour de Boulogne et Saint-Martin-Boulogne. L'ensemble du Pas-de-Calais est placé en vigilance orange pluie et inondations par Météo France jusque 23h. Les averses se développent sur les côtes et circulent rapidement d'ouest en est, sans pénétrer dans l'intérieur. Les rafales de vent sont voisines de 90 km/h sur les caps du Boulonnais.

Les pompiers interviennent pour des inondations de caves ou de maisons. "Il n'y a pas de dégât majeur, aucune entreprise sérieusement impactée, et surtout aucune victime", indique le SDIS 62. Le cumul des précipitations depuis ce matin, sur l'ouest du Pas-de-Calais, est de 6 à 7 mm à l'échelle des bassins, mais localement on a relevé 16 mm à Boulogne, 14 mm à Bainghen, 10 mm à Watten.

Pluies importantes dans la basse-ville de Boulogne

Deux gros orages ont éclaté ce mercredi matin à Boulogne-sur-mer. Dans la basse-ville, les fortes précipitations ont entraîné des inondations, nécessitant l'intervention des services de la ville et des pompiers. Rue Nationale, l'eau a infiltré des locaux et des caves de commerce sans causer de dégâts majeurs, selon la mairie. Le parking sous-terrain d'une résidence, inoccupé, a aussi été touché. A 13h, l'eau avait été pompée et les rues nettoyées en grande partie, d'après la mairie.

Les averses vont se poursuivre toute la journée. Météo France attend ainsi 40 à 50mm sur la moitié ouest du département et jusqu'à 50 à 70mm entre le Boulonnais, le Calaisis, le Montreuillois et l'Audomarois. Ces pluies n'ont pas de conséquences sur la circulation sur l'A16 selon la SANEF.

La Préfecture rappelle les règles à suivre : s'éloigner des cours d'eau susceptibles de déborder, ne pas s'engager sur une route immergée même partiellement, éviter de se déplacer, se tenir informé et ne pas descendre dans les sous-sols.

Le Nord en vigilance jaune

Pour le département du Nord, placé en vigilance jaune pluie-inondation, des cumuls localisés autour de 40 à 50mm sont possibles sur les Flandres maritimes. En lien avec une première partie d'automne bien pluvieuse, les sols très humides pourront favoriser les phénomènes de ruissellement et inondation.