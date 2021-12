Les Pyrénées sont en alerte à cause de la mauvaise météo entre ce jeudi 9 et ce vendredi 10 décembre. Les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange pluie-inondation mais aussi crues et avalanches. Les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange pluie-inondation et avalanches.

Vigilance orange pluie et avalanches dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées

La météo est capricieuse en ce moment au-dessus des Pyrénées. En plus de la vigilance orange pluie-inondation en vigueur depuis ce mercredi 8 décembre, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont désormais en vigilance orange aux avalanches ce jeudi. Le risque est maximal, de niveau 5, ce qui veut dire qu'en cas de fortes avalanches, les infrastructures et routes de montagne peuvent être menacées.

Des crues attendues dans les Pyrénées-Atlantiques

Les Pyrénées-Atlantiques sont aussi en vigilance orange face aux risques de crue. Ca concerne surtout le gave d'Oloron, dont le niveau monte avec les fortes pluies et déborde. A Oloron-Sainte-Marie, les prévisions établissent que le niveau de l'eau pourrait dépasser les quatre mètres d'ici vendredi.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a même activé son centre opérationnel départemental face à cette vigilance orange : tous les services de l'Etat sont en alerte en prévision de la montée des eaux attendues entre la fin de la nuit du jeudi et le début de la matinée du vendredi.

Une portion de la RN134 fermée à la circulation

Pour ce qui est des risques d'avalanches, ils concernent surtout les massifs de Haute-Bigorre, ceux d'Aspe et d'Ossau. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a donc décidé de fermer la route nationale 134. Aucun véhicule ne peut circuler dans les deux sens entre Peyranère et la station de ski du Somport, ce qui correspond à la portion de la route dans le secteur de la commune d'Urdos.

Une déviation est mise en place par la nationale 1 134 via le tunnel du Somport. La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes reste quant à elle interdite sur les nationales 134 et 1134 entre Gurmençon et les Forges d'Abel.

Côté Bigorre, la station de La Mongie est fermée depuis jeudi et les accès sont fermé sur les versants Barèges et Mongie depuis 16h. Le tunnel d'Aragnouet-Bielsa est fermé et les autres stations font l'objet également de mesures particulières. Le centre opérationnel du département des Hautes-Pyrénées est lui aussi activé, et les équipes du SDIS65 ont prévu des moyens humains et matériels en cas d'interventions.