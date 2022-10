Vigilance orange pluie-inondation : jusqu'à 150 mm d'eau attendus dans la vallée du Rhône

C'est un vendredi très pluvieux pour la Drôme et l'Ardèche. Selon les relevés de Météo France à 4h du matin ce vendredi et depuis le début de l'épisode, il était déjà tombé 116 litres d'eau par m2 à La Souche et 107 à Barnas. Le cumul jusqu'à ce vendredi soir pourrait atteindre par endroits 250 millimètres. Mais ce n'est pas la seule zone concernée. Comme prévu, l'axe pluvio-orageux s'est décalé ce vendredi matin avec de grosses averses sur le sud de la vallée du Rhône. Jusqu'à 50 mm relevés à Saint-Marcel-d'Ardèche.

150 litres d'eau par m2 en plaine

Ces pluies d'intensité variables sont se poursuivre toute la journée jusqu'en plaine de Valence et jusqu'au pays de Romans. Avec des cumuls qui pourront atteindre 150 mm y compris dans la vallée du Rhône. Météo France met en garde pour les risques de débordements de cours d'eau et de chaussées ponctuellement inondées dans les zones urbaines. Dans le Sud Ardèche, l'Ardèche, la Baume et le Chassezac sont en vigilance orange pour les crues.

Une amélioration est attendue la nuit prochaine.