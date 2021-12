Vigilance orange pour crues levée dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes toujours en alerte

Le calme est de retour dans les Pyrénées-Atlantiques après une fin de semaine marquée par des fortes pluies et des crues un peu partout en Béarn et au Pays basque. Ce lundi 13 décembre, Météo France lève la vigilance qui concernait le département. Le département des Landes, également touché par les inondations dans le secteur de Peyrehorade, reste en vigilance orange pour crues. La prudence reste donc de mise.

Des dégâts en Béarn, au Pays basque et dans les Landes

Le Pays basque et le Béarn ont subi la montée des eaux et d'intenses précipitations tout le week-end. La commune de Laruns, au sud du département a vu ses rues se transformer en torrents d'eau et de boue, des torrents qui ont inondé les habitations, les caves et les sous-sols. : 'Il y avait 20 centimètres de boue" expliquait un habitant sinistré. Le village de Cauterets est resté isolé plusieurs heures après un important éboulement. A Bayonne au Pays basque, le niveau de la Nive est monté très rapidement. Certains automobilistes se sont retrouvés piégés par la montée des eaux. A Tardets, un pont menaçait de s'effondrer ce samedi après-midi. A Saint-Étienne-de-Baïgorry, une partie de la commune est coupée du monde : une route s'est effondrée.

Les pompiers sont intervenus plus de 350 fois tout le week-end dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 150 personnes ont été évacuées. Aucune victime n'est à déplorer.

Dans les Landes, c'est le secteur de Peyrehorade qui été principalement touché par les crues. L'eau a atteint un pic à 5,52 mètres. Il s'agit d'un niveau très proche de celui de la crue historique de juin 2018, l'eau avait atteint les 5,62 mètres. 170 maisons ont été évacuées à Peyrehorade, Oeyregave, Hastingues et Orthevielle soit de 350 à 400 personnes. Une salle a été ouverte pour recevoir les sinistrés.

L'état de catastrophe naturel décrété

En déplacement à Bayonne puis dans les Landes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que l'état de catastrophe naturelle allait être décrété dès jeudi dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes.

Des routes toujours coupées

Ce lundi après-midi, une douzaine de routes départementales étaient toujours coupées dans les Pyrénées-Atlantiques à cause des inondations. Elles sont impraticables.