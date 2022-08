le Vaucluse en vigilance orange aux orages

Huit départements du Sud sont placés en vigilance orange aux orages, par Météo France ce mardi. Il s'agit de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de l'Aveyron, du Tarn, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse. Le Gard et l'Hérault sont également en vigilance orange pluie-inondation.

Orages attendus en fin de nuit en Vaucluse

Météo France indique que les violents orages sont attendus en soirée et dans la nuit dans l'Hérault et le Gard. Ces violents oranges vont se décaler vers la basse vallée du Rhône en deuxième partie de nuit puis gagner le Var mercredi matin où ils pourront toujours être associés à de fortes rafales de vent et à des phénomènes tourbillonnaires.

Ensuite, au cours de la journée de mercredi, après quelques heures d'accalmie, un nouvel épisode fortement orageux se mettra en place du Languedoc à la Provence, il pourrait s'étendre un peu plus au nord et un peu plus à l'Est que le précédent.