Vigilance Orange pour orages, pluies et inondations en Vaucluse

Des orages parfois intenses vont traverser le Vaucluse entre mercredi après midi et jeudi matin. Météo France a placé le Vaucluse en vigilance Orange pour les orages et inondations. L'Aygues et l'Ouvèze sont en vigilance Jaune pour la vigilance crue.