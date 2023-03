Vigilance orange vent fort, jusqu’à 200km/h attendus en Corse

Des rafales pouvant atteindre 100 à 140km/h sur les extrémités et les reliefs de l’île sont attendus, le cap, la Balagne et la région Bastiaise notamment, et jusqu'à 150 à 200km/h sur les caps les plus exposés.

Transports perturbés

Face à ces conditions météorologiques, les autorités préfectorales ont interdit l'emploi du feu jusqu'à ce dimanche. Toute la Corse est concernée par cette interdiction.

Le Port de Bastia est fermée de 9h00 ce vendredi matin à 23h00 demain samedi, pour des raisons de sécurité nautiques. Les compagnies ont dû ajuster leurs traversées. Dans un communiqué Corsica Linea annonce ses modifications. Les détenteurs de billets seront informés par la compagnie. De son côté la collectivité de Corse a également signalé la perturbation des transports scolaires dans l’île.

Par ailleurs la Communauté d'Agglomération de Bastia a interdit l'utilisation de ses infrastructures sportives de plein air et la municipalité bastiaise a reporté le carnaval de la ville prévu samedi au lendemain, dimanche.